Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Theo, il grande gelo sul rinnovo”

Il Milan, così come Inter, Atalanta e Juventus, sarà impegnato ad inizio gennaio 2025 in Arabia Saudita per la 'Final Four' della Supercoppa Italiana. Sulla 'rosea' è spiegato come cambierà il calendario in campionato delle quattro squadre coinvolte anche in base alle partite di questa competizione. Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, è scontento del rendimento dei direttori di gara in questo avvio di campionato: siamo arrivati già a quota 16 gravi errori in totale. Apertura al V.A.R. a chiamata, anche perché 'manca uniformità di giudizio'.