Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Vieri: ‘La vince chi passa’”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 9 maggio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista a Christian Vieri, ex centravanti di Inter e Milan, sull'EuroDerby, il cui primo atto andrà in scena domani sera a 'San Siro'. Per Bobo, chi vincerà la doppia sfida di Champions League, poi, alzerà il trofeo a Istanbul.

Si parla, poi, molto di Juventus. La 'Vecchia Signora', infatti, ha scelto il direttore sportivo per il futuro: si tratta di Cristiano Giuntoli, che lascerà il Napoli dopo aver costruito la squadra vincitrice dell'ultimo Scudetto. La squadra bianconera, però, incapperà nuovamente in una sanzione - entro il termine di questa stagione - per il processo plusvalenze.

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato come ci sia stata slealtà nella condotta del club di Corso Galileo Ferraris. Sarà una penalizzazione ridotta rispetto al -15 inizialmente inflitto e poi restituito, ma la qualificazione in Europa della Juve sarà comunque a rischio.

Retrocede in Serie B dopo 12 anni la Sampdoria: a sancire aritmeticamente la discesa nella cadetteria la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Udinese. Potrebbe, invece, lasciare la Roma il tecnico portoghese José Mourinho. Su di lui c'è il PSG: i giallorossi, pertanto, studiano i suoi possibili eredi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

