Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Euforia Milan, profumo di Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 9 maggio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Verona-Milan 1-3. Grazie a due assist di Rafael Leão e a due gol di Sandro Tonali, il Diavolo di Stefano Pioli vince in rimonta al 'Bentegodi' e torna a +2 sull'Inter in vetta alla classifica di Serie A. Il rientrante Alessandro Florenzi chiude il match.