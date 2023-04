Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli e Spalletti, ti faccio una sorpresa”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 9 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, inizia a presentare Milan-Napoli , partita di andata dei quarti di finale di Champions League in programma mercoledì 12 aprile , alle ore 21:00 , a 'San Siro'. Stefano Pioli , tecnico rossonero, pensa ai tagli di Brahim Díaz come arma vincente; Luciano Spalletti , allenatore azzurro, confida nel recupero di Victor Osimhen .

L'Inter di Simone Inzaghi sarà invece impegnata 24 ore prima in casa del Benfica: il condottiero nerazzurro si affiderà ai suoi leader, Marcelo Brozović e Lautaro Martínez, per uscire dalla crisi. Spazio anche alle gare giocate ieri in Serie A. La Roma di José Mourinho vince di misura in casa del Torino con un rigore di Paulo Dybala ed è terza in classifica.