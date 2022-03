Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cose da Inter”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 9 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 9 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'Inter di Simone Inzaghi, capace di sfiorare l'impresa in Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno vinto 1-0 ad 'Anfield' contro il Liverpool (prodezza di Lautaro Martínez), rimontando, però, soltanto parzialmente lo 0-2 dell'andata. Ai quarti di finale vanno i 'Reds' di Jürgen Klopp, ma tanti rimpianti per Samir Handanović e compagni, in dieci uomini nell'ultima mezzora per l'espulsione di Alexis Sánchez.