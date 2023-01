Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, che diavolo fai”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 9 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del suicidio del Milan contro la Roma . A 'San Siro', infatti, i rossoneri dilapidano due gol di vantaggio negli ultimi minuti - recupero incluso - e pareggiano soltanto 2-2 una gara dominata.

Stefano Pioli deluso, ora il Napoli (che con Victor Osimhen ed Eljif Elmas passa 0-2 sul campo della Sampdoria ) è a +7 , mentre la Juventus , pari merito in classifica con il Diavolo, è di fatto seconda. Per la 'rosea', la zavorra del Diavolo è rappresentata dallo scarso apporto fornito dagli acquisti effettuati nell'ultimo calciomercato estivo.

A rischio, invece, il futuro di Romelu Lukaku all'Inter: gioca male e non incide. Bel ricordo di Samp e Chelsea nei confronti del compianto Gianluca Vialli: tutti in campo con la sua maglia numero 9. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).