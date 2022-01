Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, in campo Zhang”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 9 gennaio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritorno in Italia di Steven Zhang, Presidente dell'Inter, tornato per assistere a Inter-Lazio di questa sera a 'San Siro' ma non soltanto. In alto, sotto la testata, si parla della decisione della Lega Serie A di far giocare i prossimi due turni di campionato con 5mila spettatori sugli spalti.