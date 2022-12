Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, colpo d’ala: Ziyech subito”

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse del Milan per il calciomercato di gennaio. C'è, infatti, l'offerta per Hakim Ziyech: pronti 15 milioni di euro per convincere il Chelsea a cederlo. Summit imminente anche per il rinnovo del contratto di Rafael Leão. Prima, però, duello tra i due nei quarti di finali dei Mondiali in Qatar.