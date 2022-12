Quotidiani sportivi, le prime pagine: Ziyech al Milan, Mondiali e Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 8 dicembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 8 dicembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando delle mosse del Milan per il calciomercato di gennaio. C'è, infatti, l'offerta per Hakim Ziyech: pronti 15 milioni di euro per convincere il Chelsea a cederlo. Summit imminente anche per il rinnovo del contratto di Rafael Leão. Prima, però, duello tra i due nei quarti di finali dei Mondiali in Qatar. Intervista esclusiva a Krjstian Asllani, centrocampista dell'Inter, che vuole crescere in nerazzurro e non si ritiene soltanto il vice di Marcelo Brozović. Poi, le parole di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, che dà merito a Massimiliano Allegri se oggi è un giocatore più incisivo, ricordando come la 'Vecchia Signora' punti ancora al titolo. Iniziano domani i quarti di finale della rassegna iridata: uno dei protagonisti sarà l'inglese Jude Bellingham del Borussia Dortmund; asta tra i top club per averlo.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 8 dicembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista esclusiva a Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, che parla soprattutto del Brasile, una delle Nazionali che ha maggiormente impressionato ai Mondiali in Qatar. Nella 'Seleção' militano giocatori dei 'Blancos', come Éder Militão, Rodrygo e Vinícius Júnior, ma anche calciatori che Ancelotti ha allenato in precedenza, come Casemiro proprio a Madrid e Richarlison ai tempi dell'Everton. Ritorno di fiamma tra Achraf Hakimi, una delle stelle della sorpresa Marocco e l'Inter, mentre la compagna di Cristiano Ronaldo va all'attacco dopo l'esclusione di CR7 dai titolari in occasione di Portogallo-Svizzera degli ottavi. Da Doha la carica di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, che dichiara come i bianconeri credano ancora nello Scudetto. Per concludere, il 3-2 in amichevole del Napoli in Turchia contro l'Antalyaspor nel segno di Giacomo Raspadori: doppietta e un assist.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 8 dicembre 2022

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il club bianconero punterà, per il prossimo futuro, su un 'governo tecnico' in dirigenza e sui giovani in campo. Tenendo, però, alta l'asticella delle ambizioni sul mercato. Il direttore sportivo Federico Cherubini medita l'addio, mentre il futuro dell'allenatore Massimiliano Allegri verrà discusso a fine stagione. In casa Torino lesione muscolare per Karol Linetty, mentre si valuta, per gennaio, non soltanto un'offerta per M'Bala Nzola allo Spezia, ma anche per Arkadiusz Reca. Parte l'asta, intanto, per i gioielli dei Mondiali: occhi in particolare su Azzedine Ounahi, marocchino dell'Angers, poi Timothy Weah, statunitense del Lille e Gonçalo Ramos, portoghese del Benfica. Presentazione, infine, dei quarti di finale del torneo in Qatar, con focus su Brasile, Argentina e Portogallo.