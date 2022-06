Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, Lukaku si può”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 8 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter in questa sessione di calciomercato. Sì del Chelsea al prestito ai nerazzurri, ma non gratis. I 'Blues' chiedono una contropartita tra Lautaro Martínez, Milan Škriniar e Alessandro Bastoni. Palla, ora, all'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che aspetta anche una risposta da Paulo Dybala.