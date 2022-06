Quotidiani sportivi, le prime pagine: Lukaku-Inter, Berardi-Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il possibile ritorno di Romelu Lukaku all'Inter in questa sessione di calciomercato. Sì del Chelsea al prestito ai nerazzurri, ma non gratis. I 'Blues' chiedono una contropartita tra Lautaro Martínez, Milan Škriniar e Alessandro Bastoni. Palla, ora, all'amministratore delegato Giuseppe Marotta, che aspetta anche una risposta da Paulo Dybala. Il Milan punta tutto su Charles De Ketelaere, primo nome sulla lista dei rinforzi per la trequarti: costa 40 milioni di euro. La Juventus lancia un ultimatum ad Ángel Di María: qualora l'argentino rifiutasse la proposta dei bianconeri, questi virerebbero su Domenico Berardi del Sassuolo. Mentre Vincenzo Montella suggerisce l'attaccante turco Yunus Akgün alla Roma, i giallorossi pensano a prendere Dries Mertens, che non rinnoverà con il Napoli. In Turchia, invece, al Fatih Karagümrük, potrebbe andare ad allenare Andrea Pirlo. Chiosa con la Nations League: ieri sera, a Cesena, vittoria per 2-1 dell'Italia di Roberto Mancini sull'Ungheria.