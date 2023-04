Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inferno Inter”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 8 aprile 2023. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 8 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ennesimo passo falso dell'Inter di Simone Inzaghi. A Salerno, infatti, i nerazzurri vanno subito in vantaggio con Robin Gosens, ma si fanno raggiungere al 90' dall'ex Antonio Candreva.