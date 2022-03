Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Pioli, magie Scudetto”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 8 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A dopo il successo in casa del Napoli. Si parla, in particolare, delle invenzioni tattiche che, di volta in volta, il tecnico rossonero utilizza per sorprendere gli avversari. Ne parla anche in un'intervista esclusiva con la 'rosea' l'ex allenatore del Diavolo, Fabio Capello.