Quotidiani sportivi, le prime pagine: il Milan punta lo Scudetto, ma …

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan di Stefano Pioli, primo in classifica in Serie A dopo il successo in casa del Napoli. Si parla, in particolare, delle invenzioni tattiche che, di volta in volta, il tecnico rossonero utilizza per sorprendere gli avversari. Ne parla anche in un'intervista esclusiva con la 'rosea' l'ex allenatore del Diavolo, Fabio Capello. Quindi, in alto, sotto la testata, spazio a Liverpool-Inter, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma stasera alle ore 21:00. I nerazzurri si affideranno a Lautaro Martínez, a secco in Europa da 490 giorni. Il tecnico Simone Inzaghi, che presto rinnoverà il suo contratto fino al 30 giugno 2024, crede nell'impresa. Ed un ex centravanti dell'Inter, il tedesco Jürgen Klinsmann, pensa che ribaltare lo 0-2 di 'San Siro' sia possibile. Chiusura, poi, la con ritrovata solidità difensiva della Juventus e con un paio di 'rumors' di calciomercato: il Barcellona su Kalidou Koulibaly ed il PSG su Sergej Milinković-Savić.