Prima pagina Gazzetta dello Sport: “C’è un Diavolo in Pioli”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 8 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 8 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre dedicando ampio spazio a Stefano Pioli, allenatore del Milan, che vanta già un record significativo. Nell'era post Silvio Berlusconi, infatti, mai nessuno era durato così tanto sulla panchina rossonera. Ha feeling con dirigenti e giocatori: può aprire un ciclo. Zlatan Ibrahimović, intanto, si allena in palestra per poter tornare in campo il prima possibile.