Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, codice rimonta”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 ottobre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi, in ripresa dopo il successo in Champions League contro il Barcellona. Arriva il 'codice rimonta' anche per il campionato: Lautaro Martínez al top, basta primedonne, il jolly Henrikh Mkhitaryan ed una difesa di ferro.

In alto, sotto la testata, si parla di Milan-Juventus di domani pomeriggio a 'San Siro'. In casa rossonera il mistero del momento si chiama Charles De Ketelaere. Prime critiche per il belga, ma dal Milan sono sicuri: presto comincerà a volare. In casa bianconera, invece, paura per Ángel Di María, che si è ritrovato i banditi in villa durante una cena con il compagno di squadra Dušan Vlahović.

Chiosa, oltre che con la scomparsa improvvisa di Gian Piero Ventrone, anche con le partite di ieri in Europa League e Conference League: male la Roma, battuta allo stadio 'Olimpico' per 1-2 dal Betis, bene la Fiorentina, vittoriosa 0-3 sul campo degli Hearts of Midlothian. Pari a reti bianche per la Lazio a Graz. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

