Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Peccato Signora”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 7 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 7 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di PSG-Juventus, prima partita del Girone H della Champions League 2022-2023. Magie di Kylian Mbappé, con una doppietta nel primo tempo, poi il gol di Weston McKennie nella ripresa. Al 'Parco dei Principi' finisce 2-1 per i padroni di casa.