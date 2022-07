Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, Koulibaly è qui”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 7 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'assalto della Juventus a Kalidou Koulibaly, erede designato del partente Matthijs de Ligt. La 'Vecchia Signora' vuole offrire 30 milioni di euro al Napoli per il cartellino del difensore in scadenza di contratto nel 2023. Per il giocatore, pronto un ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione sotto la Mole. I bianconeri insistono anche per avere Nicolò Zaniolo dalla Roma mentre sbarca Ángel Di María.