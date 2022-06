Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ibra: ‘Milan, firmo per amore'”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 7 giugno 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 7 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con Zlatan Ibrahimovic , il quale, operato ai legamenti del ginocchio e fuori fino al 2023 , rinnoverà il suo contratto con il Milan ad una cifra simbolica più premi legati ai risultati.

Quindi, si parla del calciomercato della Juventus, con i bianconeri che vogliono portare Ángel Di María e Filip Kostic sotto la Mole. L' Inter , invece, aspetta Romelu Lukaku : il bomber belga vuole incontrare la nuova proprietà del Chelsea per farsi liberare dai londinesi per i nerazzurri.

Un ex interista, Dejan Stanković, intanto, promuove l'acquisto di Nemanja Matić da parte della Roma di José Mourinho. Infine, spazio ad Italia-Ungheria, seconda partita del Gruppo C della Nations League. Stasera, ore 20:45, a Cesena sarà titolare il giovanissimo Wilfried Gnonto. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).