Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby, ti voglio”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 7 maggio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le vittorie di Inter e Milan nella 34^ giornata della Serie A 2022-2023 . I nerazzurri di Simone Inzaghi si impongono 0-2 all'Olimpico contro la Roma : a segno Federico Dimarco e Romelu Lukaku .

I rossoneri di Stefano Pioli , invece, vincono con lo stesso risultato, 2-0 , ma a 'San Siro' contro la Lazio : in rete Ismaël Bennacer e Theo Hernández . Infortunato Rafael Leão , ma c'è ottimismo per il suo recupero. Mercoledì sera le due milanesi si affronteranno nel derby per l'andata delle semifinali di Champions League .

Spazio, poi, al Napoli, fresco vincitore dello Scudetto, che oggi festeggerà sul prato del 'Maradona' ospitando alle ore 18:00 la Fiorentina. Altro scontro diretto in chiave Champions, però, è Atalanta-Juventus, il 'lunch match' domenicale: bianconeri pronti a balzare al secondo posto in classifica in caso di successo. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).