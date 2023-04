Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Retegui: ‘Italia, ti amo’”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, venerdì 7 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, ha proposto un'intervista in esclusiva a Mateo Retegui, centravanti del Club Atlético Tigre e nuovo bomber della Nazionale Italiana. Presto potrebbe arrivare a giocare in Serie A: lui non ha alcuna preferenza sulle big del nostro calcio.