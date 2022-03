Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Potere Milan”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio alla vittoria del Milan di Stefano Pioli in casa del Napoli di Luciano Spalletti. Successo per 1-0 firmato da Olivier Giroud al 49'. Il Diavolo, quindi, si riprende la vetta della classifica in Serie A davanti all'Inter (una partita in meno) ed agli stessi partenopei.