Quotidiani sportivi, le prime pagine: al Milan il match Scudetto di Napoli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica ampio spazio alla vittoria del Milan di Stefano Pioli in casa del Napoli di Luciano Spalletti. Successo per 1-0 firmato da Olivier Giroud al 49'. Il Diavolo, quindi, si riprende la vetta della classifica in Serie A davanti all'Inter (una partita in meno) ed agli stessi partenopei. Basta un gol anche alla Juventus, questo firmato da Álvaro Morata, per avere la meglio per 1-0 sullo Spezia all'Allianz Stadium. Continua la risalita dei bianconeri, che ora vedono il terzo posto sempre più vicino. Intanto domani è già tempo di Champions League: l'Inter di Simone Inzaghi, a Liverpool, dovrà ribaltare lo 0-2 dell'andata a 'San Siro' per approdare ai quarti di finale della competizione. Ce la farà?