Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, Pioli resta. Ciao Leao”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 7 febbraio 2023. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi del Milan. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, incassa (per ora) la fiducia del club, ma deve centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Si va, invece, verso l'addio a Rafael Leão al termine della stagione: gioca svogliato ed è sempre più lontano.

In casa Inter, invece, è un momento positivo: Lautaro Martínez, tornato leader dei nerazzurri, ora vale 100 milioni di euro. Buone notizie per Simone Inzaghi, che ritrova un Romelu Lukaku in forma accettabile. Stasera la Juventus gioca in casa della Salernitana, in quella che l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha definito 'sfida salvezza': Dušan Vlahović ritrova il suo assist-man, Ángel Di María.

All'estero fa scalpore il fatto che il Manchester City, per violazione delle regole del Fair Play Finanziario interno alla Premier League, potrebbe anche essere escluso dal campionato, mentre, in Serie C, c'è la Pro Sesto tutta italiana che sogna il salto nella cadetteria. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

