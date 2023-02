Quotidiani sportivi, le prime pagine: crisi Milan, poi Napoli e Juve

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, martedì 7 febbraio 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 7 febbraio 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi del Milan. Il tecnico rossonero, Stefano Pioli, incassa (per ora) la fiducia del club, ma deve centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Si va, invece, verso l'addio a Rafael Leão al termine della stagione: gioca svogliato ed è sempre più lontano. In casa Inter, invece, è un momento positivo: Lautaro Martínez, tornato leader dei nerazzurri, ora vale 100 milioni di euro. Buone notizie per Simone Inzaghi, che ritrova un Romelu Lukaku in forma accettabile. Stasera la Juventus gioca in casa della Salernitana, in quella che l'allenatore bianconero Massimiliano Allegri ha definito 'sfida salvezza': Dušan Vlahović ritrova il suo assist-man, Ángel Di María. All'estero fa scalpore il fatto che il Manchester City, per violazione delle regole del Fair Play Finanziario interno alla Premier League, potrebbe anche essere escluso dal campionato, mentre, in Serie C, c'è la Pro Sesto tutta italiana che sogna il salto nella cadetteria.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 7 febbraio 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri, infatti, dominano in Serie A e nessuno è come loro nelle Top 5 leghe d'Europa. Ecco perché possono sognare anche l'impresa in Champions League. In uno dei due posticipi del lunedì della 21^giornata della Serie A 2022-2023 la Lazio di Maurizio Sarri non va oltre l'1-1 in casa del Verona, mentre la Sampdoria si fa raggiungere sul 2-2 a Monza in pieno recupero. Stasera il turno di campionato si concluderà con Salernitana-Juventus: il tecnico bianconero, Massimiliano Allegri, ha definito la sfida dello stadio 'Arechi' come uno scontro diretto, nella politica dei passettini che, inizialmente, dovrà portare la 'Vecchia Signora' prima alla salvezza e poi a tutto ciò che ne conseguirà. Quasi tutto fatto, infine, per il trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray: firma imminente, i capitolini incassano 23 milioni di euro.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, martedì 7 febbraio 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di uno dei Pubblici Ministeri titolari dell'inchiesta 'Prisma' sulla Juventus che, nel 2019, affermò di tifare Napoli, di "odiare la Juve" e di essere "contro i ladrocini in campo". Stasera, intanto, la squadra di Massimiliano Allegri torna in campo: appuntamento in casa della Salernitana con Dušan Vlahović in campo dall'inizio. In casa Torino, invece, c'è tanto entusiasmo per gli ultimi risultati: per l'allenatore Ivan Jurić il settimo posto non basta, vuole di più. Oggi allenamento al 'Filadelfia' a porte aperte: non accadeva dallo scorso 4 maggio 2022. Scandalo finanziario in Premier League: il Manchester City, che ha violato oltre 100 regole sul Fair Play interno, rischia grosso. Anche l'esclusione dal torneo. Accenno al terremoto in Turchia e Siria, che ha toccato anche il mondo dello sport, e chiusura con il mercato. Da un lato, il modello Benfica, che registra vittorie e bilanci in utile con cessioni da record. Dall'altro, l'imminente trasferimento di Nicolò Zaniolo dalla Roma al Galatasaray.