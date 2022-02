Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Allegria Vlahovic”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 7 febbraio 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 7 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo per 2-0 della Juventus di Massimiliano Allegri contro l'Hellas Verona all'Allianz Stadium. In gol, per i bianconeri, i due nuovi acquisti del calciomercato di gennaio. A Dušan Vlahović bastano, infatti, appena 13' per prendersi la Juve. Nella ripresa a segno anche Denis Zakaria.