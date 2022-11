Prima pagina Gazzetta dello Sport: Giroud non molla

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 6 novembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 6 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagine de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, apre parlando della vittoria in extremis del Milan contro lo Spezia firmata Olivier Giroud. I rossoneri sprecano tante occasioni da gol e subiscono il pareggio di Daniel Maldini dopo il gol di Theo Hernandez. Ci pensa Giroud a rimettere in chiaro le cose, poi si toglie la maglia e viene espulso. Oggi il calendario di Serie A presenta due big-match: alle 18 il derby Roma-Lazio, alle 20:45 Juventus-Inter.