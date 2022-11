Quotidiani sportivi, le prime pagine: Derby d’Italia alla Juventus

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, lunedì 7 novembre 2022. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 7 novembre 2022

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il successo della Juventus di Massimiliano Allegri contro l'Inter di Simone Inzaghi nel Derby d'Italia giocato all'Allianz Stadium. Vittoria per 2-0 dei bianconeri firmata dai centrocampisti Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli. Mentre la 'Vecchia Signora', adesso, vede il quarto posto in classifica, i nerazzurri scivolano addirittura a -11 dalla vetta. Finisce, invece, 0-1 il Derby della Capitale tra la Roma di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri, che fa sua l'intera posta in palio con un gol di Felipe Anderson, arrivato in seguito ad uno svarione del difensore giallorosso Roger Ibañez. Si parla, dunque, del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in programma oggi alle ore 12:00. Ecco chi potrebbero pescare dall'urna di Nyon le tre squadre coinvolte: Inter, Milan e Napoli.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 7 novembre 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, celebra la vittoria della Juventus di Massimiliano Allegri nel Derby d'Italia. All'Allianz Stadium, infatti, la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi finisce 2-0 per i padroni di casa. Un po' di sofferenza nel primo tempo, poi ripresa tutta bianconera. A segno due centrocampisti, Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli, su due assist del serbo Filip Kostić. Quarta vittoria di fila per la Juve, che rivede, così, le posizioni nobili della classifica; quinta sconfitta in 13 gare, invece, per la squadra meneghina. Si parla, poi, di Roma-Lazio, il Derby della Capitale: vince 0-1 la squadra di Maurizio Sarri con un gol di Felipe Anderson arrivato dopo un errore in disimpegno del difensore Roger Ibañez. I biancocelesti, ora, sono terzi in Serie A a pari punti con l'Atalanta.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 7 novembre 2022

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di 'giustizia' fatta commentando Juventus-Inter, il Derby d'Italia della 13^ giornata di Serie A. Vince 2-0 la Juve di Massimiliano Allegri con i gol, nella ripresa, di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli. Prima del raddoppio, annullata in maniera piuttosto inspiegabile una rete del difensore brasiliano Danilo. Spazio, poi, al commento di Roma-Lazio 0-1: il Derby della Capitale lo decide Felipe Anderson con una rete nel primo tempo. Perde il Torino di Ivan Jurić: andato in vantaggio in casa del Bologna con un gol di Saša Lukić su calcio di rigore, si fa raggiungere prima e superare poi dai felsinei con i gol di Riccardo Orsolini e Stefan Posch. Oggi il quotidiano torinese consegnerà materialmente i 'Golden Boy' per il 2022: come noto, ha vinto Gavi del Barcellona.