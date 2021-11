Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Correa: ‘Inter, è qui la svolta’”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, sabato 6 novembre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 6 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Joaquín 'Tucu' Correa, attaccante dell'Inter, che suona la carica ai suoi compagni in vista del derby di Milano di domani. I nerazzurri hanno siglato un nuovo contratto con Nicolò Barella fino al 30 giugno 2026.