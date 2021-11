Quotidiani sportivi, le prime pagine tra derby, Juventus e Vlahovic

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'intervista esclusiva a Joaquín 'Tucu' Correa, attaccante dell'Inter, che suona la carica ai suoi compagni in vista del derby di Milano di domani. I nerazzurri hanno siglato un nuovo contratto con Nicolò Barella fino al 30 giugno 2026. Rinnovo pronto, in casa Milan, invece per il tecnico Stefano Pioli, che rimarrà ancora a lungo in rossonero. Il Diavolo proverà a vincere la stracittadina con Rafael Leão, Brahim Díaz e Sandro Tonali. Oggi, però, si disputerà anche Juventus-Fiorentina: il bomber serbo dei viola, Dušan Vlahović, affronta la 'Vecchia Signora', dove potrebbe giocare l'anno venturo. Il Torino va a La Spezia con Andrea Belotti al centro dell'attacco. Infine, una bomba: il nuovo allenatore del Genoa, nelle prossime ore, potrebbe diventare Andriy Shevchenko.