Prima pagina Gazzetta dello Sport: Juve alla Rabiot

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 6 ottobre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola, ape parlando della vittoria della Juventus in Champions League contro il Maccabi Haifa. Doppietta per Adrien Rabiot, gol di Dusan Vlahovic e grande prestazione di Ángel Di Mariá. 'Lezione d'inglese' invece per il Milan, battuto 3-0 dal Chelsea a Stamford Bridge. Le assenze sono un alibi.