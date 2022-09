Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve da marziani”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 6 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, questa sera, alle ore 21:00, sarà ospite del PSG per la gara d'esordio nel Girone H della Champions League 2022-2023. Una Juve che, per tutta la prima parte di stagione, non avrà Paul Pogba. Il francese si è operato ieri al menisco, in dubbio anche la sua partecipazione ai Mondiali.