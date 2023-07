Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, mosaico Scudetto”

In alto, sotto la testata, si parla del Milan di Stefano Pioli, che non avrà un avvio facile in campionato: tre scontri diretti in cinque giornate della Serie A 2023-2024! Ma il tecnico rossonero può sorridere: per il centrocampo è in arrivo Tijjani Reijnders dall'AZ Alkmaar. L'ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, invoca per il Diavolo rinforzi italiani mentre Fabio Cannavaro, parlando del Napoli, dimostra di credere nel bis Scudetto, a patto, però, che Khvicha Kvaratskhelia si confermi al top.