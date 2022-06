Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Cuor di Leao”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 6 giugno 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 6 giugno 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del rinnovo del contratto di Rafael Leão con il Milan. L'attaccante portoghese, infatti, vuole restare in rossonero ed è pronto a dire di sì al club di Via Aldo Rossi. Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, al lavoro per ritoccare il suo ingaggio (senza cambiare filosofia del club) per scongiurare gli assalti delle big d'Europa su di lui.