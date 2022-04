Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Inter, stella chiama stella”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 6 aprile 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri vogliono sorpassare in classifica Napoli e Milan per vincere il 20° Scudetto, quello della seconda stella. Ricorreranno alle armi in più, Robin Gosens e Joaquín Correa, che si sono visti poco finora. Inoltre, in vista della prossima stagione, Romelu Lukaku spinge per lasciare il Chelsea e tornare in nerazzurro.