Quotidiani sportivi, le prime pagine su Lukaku, Ibra, Zaniolo e Pogba

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri vogliono sorpassare in classifica Napoli e Milan per vincere il 20° Scudetto, quello della seconda stella. Ricorreranno alle armi in più, Robin Gosens e Joaquín Correa, che si sono visti poco finora. Inoltre, in vista della prossima stagione, Romelu Lukaku spinge per lasciare il Chelsea e tornare in nerazzurro. Quindi, spazio al futuro di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese dovrebbe ritirarsi dal calcio, ma solo a condizione che il Milan vinca qualcosa in questa stagione. Poi, continuerà a stare nel club rossonero in altra veste. Per lo sprint finale in campionato, intanto, Stefano Pioli si aspetta di più da quattro uomini. Gli eroi degli Scudetti del Napoli nel passato spingono gli azzurri di Lorenzo Insigne e Victor Osimhen verso il titolo, mentre, in casa Juventus, tanti giocatori sotto esame. Da Álvaro Morata a Federico Bernardeschi, in molti rischiano l'addio. Champions League: Benfica-Liverpool 1-3 e Manchester City-Atlético Madrid 1-0 nelle prime due gare dei quarti di finale.