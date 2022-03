Prima pagina Gazzetta dello Sport: “L’Inter chiama Dybala”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, domenica 6 marzo 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 6 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del futuro di Paulo Dybala. Giovedì, infatti, il suo agente avrà un vertice con la dirigenza della Juventus per il rinnovo del suo contratto. Intanto, però, l'Inter ci prova seriamente per l'argentino: contatto tra il suo entourage e l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta.