Quotidiani sportivi, le prime pagine: il futuro di Dybala e Napoli-Milan

Rassegna Stampa quotidiani: le prime pagine dei giornali sportivi (e non) in edicola oggi

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del futuro di Paulo Dybala. Giovedì, infatti, il suo agente avrà un vertice con la dirigenza della Juventus per il rinnovo del suo contratto. Intanto, però, l'Inter ci prova seriamente per l'argentino: contatto tra il suo entourage e l'amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta. Si parla, quindi, della ripresa della Juve di Massimiliano Allegri in campionato e della rinascita dell'interista Nicolò Barella dopo un lungo periodo di scarsa forma fisica. Spazio, poi, a Napoli-Milan, big match della 28^ giornata di Serie A. La sfida è anche tra Victor Osimhen ed Olivier Giroud. In panchina, tra i rossoneri, però, si rivedrà Zlatan Ibrahimović. Intervista esclusiva con Jean-Pierre Papin, che parla dei tanti francesi che vestono la maglia del Milan.