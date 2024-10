Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan, il rilancio di Cardinale”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, sabato 5 ottobre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan e, in particolare, del progetto a lungo termine di RedBird per il club rossonero. Il patron, Gerry Cardinale - nonostante le voci di cessione di quote della società - non ha intenzione di mollare a breve giro di posta. Obiettivo stadio e voglia di vincere trofei con il Diavolo.