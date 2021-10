Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Dybala 10 x 10 … milioni”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 5 ottobre 2021. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 5 ottobre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con l'accordo tra Juventus e Paulo Dybala per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino: guadagnerà 10 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno 2025. In alto, sotto la testata, il 'ballottaggio Scudetto'.

Chi è meglio tra il Milan di Stefano Pioli ed il Napoli di Luciano Spalletti? Spazio, quindi, in prima pagina anche al calciomercato dell'Inter: i nerazzurri hanno preso André Onana a parametro zero dall'Ajax come prossimo portiere. Intanto, resiste tra i pali Samir Handanović.

Domani, intanto, torna a 'San Siro' la Nations League, con la semifinale tra Italia e Spagna: il portiere azzurro Gianluigi Donnarumma spera di non essere fischiato dai suoi ex tifosi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 5 ottobre 2021