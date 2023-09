Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Lautaro: il derby sono io”

Da un lato, l'Inter di Lautaro Martínez, già autore di 8 gol al Diavolo; dall'altro, il Milan di Rafael Leão, che sta diventando sempre più forte. Presentato Gianluigi Buffon nella sua nuova veste di capo delegazione della Nazionale Italiana, mentre, in casa Juventus, il suo ex compagno di squadra in bianconero, Federico Chiesa, sta cambiando ruolo: da esterno a seconda punta.

Stando vicino alla porta potrà segnare molto di più. Ieri incontro tra gli allenatori e gli arbitri, in cui è stato chiesto ai direttori di gara di essere meno 'dipendenti' dal V.A.R.. Quindi, interessante intervista a Pantaleo Corvino, deus ex machina del Lecce, che spiega come fa a scoprire talenti sempre più validi.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 5 settembre 2023

