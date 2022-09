Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan mondiale”

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, lunedì 5 settembre 2022. La rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, lunedì 5 settembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del Milan, reduce dal bel successo nel derby contro l'Inter e legittimato a sognare in grande. Anche per l'avvento del nuovo proprietario, Gerry Cardinale, che spiega la sua visione futura per il club rossonero.

Male, invece, l'Inter e la Juventus. Sotto accusa, in casa nerazzurra, la difesa, che ha incassato ancora una volta 3 gol da una big e i top player di Simone Inzaghi. In casa bianconera, invece, indice puntato contro il 'non gioco' di Massimiliano Allegri.

Crolla la Roma, sconfitta per 0-4 sul campo dell'Udinese. Al termine del match nessun dramma per José Mourinho. Oggi ultime tre partite del 5° turno di Serie A, ovvero Monza-Atalanta, Salernitana-Empoli (entrambe alle ore 18:30) e Torino-Lecce (ore 20:45). Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, lunedì 5 settembre 2022