Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ragazzi d’oro”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, martedì 5 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei 'ragazzi d'oro' Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo . Il primo potrebbe andare al Milan , con la prima offerta di Paolo Maldini al Bruges (l'alternativa è Paulo Dybala ).

Il secondo, invece, va verso la Juventus (nell'operazione possibile coinvolgimento di Denis Zakaria, che andrebbe in cambio alla Roma). I bianconeri, intanto, registrano l'interesse del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. L'Inter lavora per tornare a vincere lo Scudetto: il nuovo acquisto Romelu Lukaku sta già allenandosi in Sardegna con un preparatore e venerdì sarà in ritiro.