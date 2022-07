Quotidiani sportivi, le prime pagine: De Ketelaere, de Ligt e Zaniolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dei 'ragazzi d'oro' Charles De Ketelaere e Nicolò Zaniolo. Il primo potrebbe andare al Milan, con la prima offerta di Paolo Maldini al Bruges (l'alternativa è Paulo Dybala). Il secondo, invece, va verso la Juventus (nell'operazione possibile coinvolgimento di Denis Zakaria, che andrebbe in cambio alla Roma). I bianconeri, intanto, registrano l'interesse del Bayern Monaco per Matthijs de Ligt. L'Inter lavora per tornare a vincere lo Scudetto: il nuovo acquisto Romelu Lukaku sta già allenandosi in Sardegna con un preparatore e venerdì sarà in ritiro. Gran colpo del Monza, che riporta a casa Matteo Pessina, mentre la Fiorentina chiude per l'arrivo di Luka Jović a titolo definitivo dal Real Madrid.