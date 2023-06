Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Ibrahimovic, il saluto del re”

In alto, sotto la testata, il 'no' di Romelu Lukaku al ritorno al Chelsea: 'Big Rom' vuole rimanere all'Inter e, pertanto, i nerazzurri aprono la trattativa con i 'Blues' per la conferma del centravanti belga. Festa Scudetto in casa Napoli dopo la vittoria interna contro la Sampdoria: il Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, punge il tecnico uscente, Luciano Spalletti e ora punta Vincenzo Italiano della Fiorentina.