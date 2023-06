Quotidiani sportivi, le prime pagine: Ibrahimovic, Dybala e il Napoli

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del ritiro di Zlatan Ibrahimovic dal calcio giocato. Struggente l'abbraccio di 'San Siro', dopo Milan-Verona, al fuoriclasse svedese che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. In alto, sotto la testata, il 'no' di Romelu Lukaku al ritorno al Chelsea: 'Big Rom' vuole rimanere all'Inter e, pertanto, i nerazzurri aprono la trattativa con i 'Blues' per la conferma del centravanti belga. Festa Scudetto in casa Napoli dopo la vittoria interna contro la Sampdoria: il Presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, punge il tecnico uscente, Luciano Spalletti e ora punta Vincenzo Italiano della Fiorentina. Vincono Atalanta (5-2 sul Monza) e Roma (2-1 sullo Spezia): entrambe si qualificano in Europa League. Non basta, quindi, la vittoria ad Udine firmata da Federico Chiesa alla Juventus, che giocherà in Conference League. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sibillino sul suo futuro.