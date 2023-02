Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Derby da paura”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 5 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La Gazzetta dello Sport dedica tutta la sua prima pagina al derby di Milano. Inter-Milan, guai a chi perde. In pericolo i posti tra le prime quattro. Derby da paura. Si sgomita per la Champions. I nerazzurri possono staccare il Diavolo. I rossoneri sono in crisi ma puntano al sorpasso. Le mosse e gli ultimi dubbi di Inzaghi e Pioli. Dimarco e Theo col turbo. La partita pende a sinistra. Formidabile quel derby dove si rideva e tifava. Le sfide nello storico locale milanese. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).