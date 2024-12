Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Diavolo a 6, straMilan in Coppa Italia”

Diavolo ai quarti, dove sfiderà una tra Roma e Sampdoria. Avanti anche il Bologna di Vincenzo Italiano, che liquida 4-0 il Monza al 'Dall'Ara'. Stasera, alle ore 21:00, al 'Franchi', Fiorentina-Empoli con Edoardo Bove, centrocampista viola ancora ricoverato in ospedale per il malore accusato in campo domenica, che ha chiesto ai compagni di giocare anche per lui.

Spazio al calciomercato: la Juventus ha intenzione di vendere Nicolò Fagioli perché Thiago Motta, allenatore dei bianconeri, non lo vede. Urbano Cairo, Presidente del Torino, promette rinforzi a gennaio per i granata e chiede ai tifosi di sostenere la squadra e un allenatore, Paolo Vanoli, in cui ha fiducia.

Poi, le 'scaramucce' a distanza tra Antonio Conte, allenatore del Napoli e Giuseppe Marotta, Presidente dell'Inter: in palio c'è la vetta in Serie A, ma, a quanto pare, anche il futuro di Alex Meret, portiere in scadenza di contratto con i campani che tanto piace ai nerazzurri. Intervista esclusiva, poi, con Cesare Prandelli, che parla delle chance di Scudetto per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 4 dicembre 2024