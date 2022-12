Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Juve, occhio a CR7”

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 4 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ennesimo guaio giudiziario per la Juventus. Sembra che, infatti, Cristiano Ronaldo abbia chiesto gli atti dell'inchiesta di Torino per avere indietro i 20 milioni di euro che gli spettano.