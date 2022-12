Quotidiani sportivi, le prime pagine: CR7, Messi e il caso Juventus

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'ennesimo guaio giudiziario per la Juventus . Sembra che, infatti, Cristiano Ronaldo abbia chiesto gli atti dell'inchiesta di Torino per avere indietro i 20 milioni di euro che gli spettano. Dalle intercettazioni, inoltre, risulta come Federico Cherubini , attuale dirigente bianconero, abbia parlato del suo ex capo, Fabio Paratici , accusandolo di aver 'drogato il mercato' con le operazioni per l'acquisizione di Federico Chiesa dalla Fiorentina e di Dejan Kulusevski dall' Atalanta . Intanto, tra un mese esatto riprenderà la Serie A : il Milan di Zlatan Ibrahimović , la Juventus di Paul Pogba e l' Inter di Romelu Lukaku mettono nel mirino il Napoli capolista. Mondiali : l' Argentina di Lionel Messi supera 2-1 l' Australia e accede ai quarti, dove troverà l' Olanda . Per il Brasile parla Rodrygo , sostituto dell'infortunato Neymar .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Lionel Messi, autore del gol che ha sbloccato il risultato ieri sera in Argentina-Australia. Partita numero 1000 in carriera per la 'Pulce' ed ennesima rete decisiva per lui. Nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar, ora, l'Albiceleste del C.T. Lionel Scaloni incontrerà l'Olanda di Louis van Gaal, che ieri ha superato per 3-1 gli U.S.A.. Oggi, alle ore 16:00, si disputerà Francia-Polonia, è sfida tra Kylian Mbappé e Wojciech Szczęsny; alle ore 20:00, invece, spazio ad Inghilterra-Senegal. Il mondo è in ansia per Pelé: non risponde più alle cure, ora sospese. 'O Rey' se la sta vedendo davvero brutta. In alto, sotto la testata, si parla della volontà di John Elkann di vendere la Juventus: la quotazione per il club bianconero è di un miliardo di euro.